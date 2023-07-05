الجيش السوداني يكبد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في أم درمان.. تفاصيل

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنّ الجيش السوداني يشن هجمات جديدة على مواقع للدعم السريع.

وأضاف "الجندي" خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أنّ أم درمان شهدت أمس معارك عنيفة، خصوصًا بعد أن شنّ الدعم السريع هجومًا على أحد المباني التابعة للشرطة السودانية، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لم يشهدها السودان منذ اندلاع الأزمة، أبريل الماضي.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنّ القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدي للهجوم وإحباطه والاستيلاء على أسلحة الدعم السريع، ووفقًا لمصدر عسكري سوادني، أوضح الجندي أنّ الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الدعم السريع.

إغلاق المحال التجارية

وفي غضون ذلك، استهدف الطيران الحربي السوداني عدة مواقع، وأجبرت الاشتباكات عددًا كبيرًا من المواطنين للنزوح إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية، وتأثرت حركة النقل بين عدد من الولايات نتيجة المعارك الطاحنة، منها ولاية الجزيرة ونهر النيل والولاية الشمالية.

