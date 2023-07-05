عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش السوداني يكبد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في أم درمان.. تفاصيل

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنّ الجيش السوداني يشن هجمات جديدة على مواقع للدعم السريع.

وأضاف "الجندي" خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أنّ أم درمان شهدت أمس معارك عنيفة، خصوصًا بعد أن شنّ الدعم السريع هجومًا على أحد المباني التابعة للشرطة السودانية، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لم يشهدها السودان منذ اندلاع الأزمة، أبريل الماضي.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنّ القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدي للهجوم وإحباطه والاستيلاء على أسلحة الدعم السريع، ووفقًا لمصدر عسكري سوادني، أوضح الجندي أنّ الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الدعم السريع.

إغلاق المحال التجارية

وفي غضون ذلك، استهدف الطيران الحربي السوداني عدة مواقع، وأجبرت الاشتباكات عددًا كبيرًا من المواطنين للنزوح إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية، وتأثرت حركة النقل بين عدد من الولايات نتيجة المعارك الطاحنة، منها ولاية الجزيرة ونهر النيل والولاية الشمالية.
 

الجيش السوداني السودان القوات المسلحة السودانية الدعم السريع المحال التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ترشيحاتنا

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا

الكويت.. قرار عاجل من مؤسسة البترول بشأن إنتاج النفط

ظهور جين في الأفيال يحمي البشر من السرطان

طلعت عبدالقوي: التحالف الوطني تجربة فريدة وأنفقنا 14 مليار جنيه في 10أشهر

الكل سيموت.. مأساة في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي بشأن الهجوم المضاد

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لإنهاء الصراع في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ