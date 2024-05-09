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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

 

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.77 جنيها في كريدي اجريكول و مصرف ابو ظبي الاسلامي.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 8 مايو 2024

سعر الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.48 جنيه للشراء، مقابل 47.62 جنيه للبيع.

 


 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.77 جنيه للشراء، مقابل 47.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.77 جنيه للشراء، مقابل 47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.51 جنيه للشراء، مقابل 47.61  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في ميد بنك : 47.55 جنيه للشراء، مقابل 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.60 جنيه للشراء، مقابل 47.70 جنيه للبيع.

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رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

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