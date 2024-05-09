رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.77 جنيها في كريدي اجريكول و مصرف ابو ظبي الاسلامي.

سعر الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.48 جنيه للشراء، مقابل 47.62 جنيه للبيع.





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.77 جنيه للشراء، مقابل 47.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.77 جنيه للشراء، مقابل 47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.51 جنيه للشراء، مقابل 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، مقابل 47.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار



سعر الدولار في ميد بنك : 47.55 جنيه للشراء، مقابل 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.60 جنيه للشراء، مقابل 47.70 جنيه للبيع.