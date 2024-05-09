رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: لا يوجد تصالح على هذه المباني.. فيديو

قال محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون القديم كان يعاني من بعض المشاكل، ولكن القانون الجديد عمل على حل وتجنب تلك المشاكل، متابعا: هناك 4 حالات غير مقبول التصالح فيهم.



وأضاف محمد الفيومي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يمكن التصالح في المنشآت الغير أمنة، متابعا: السلامة الإنشائية للمبنى أمر لا يوجد فيه تصالح، لكونه يمثل خطر على حياة المواطنين.

واسترسل: لا يوجد تصالح في حالة التعدي على مياه نهر النيل والمناطق الأثرية وتغيير استخدام المبنى لـ جراجات، منوها بأنه في حالة تذوير في الأوراق المقدمة سيتعرض المواطن لتهمة جنائية.

وأكم محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،ل: سيتم تعرض المواطن لقضية تذوير وتقديم أوراق غير صحيحة بمعلومات مغلوطة.