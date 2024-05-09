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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مسلم: موقف مصر في صالح استقرار المنطقة والسلام والفلسطينيين

صدى البلد

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن ما يرتكب وما سيرتكب في قطاع غزة أكبر مأساة إنسانية يمكن أن حدثت في التاريخ الحديث.

وأضاف "مسلم"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يكفي العالم المعايير المزدوجة حيث إنه تعامل مع حرب روسيا وأوكرانيا كما لم يتعامل مع حرب فلسطين وإسرائيل، بالتالي يحتاج المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أو بآخر لإنقاذ الفلسطينيين من التأييد الأعمى لأمريكا لإسرائيل، وهذه الحكومة شديدة التطرف الإسرائيلية.

ولفت أن الموقف المصري موقف مؤكد في صالح استقرار المنطقة والسلام وفي صالح الفلسطينيين وفي صالح استعادة الرهائن الإسرائيلية، ومصر التزمت بأقصى حدود ضبط النفس ودرجات الصبر على الممارسات الإسرائيلية الغبية سواء في التفاوض أو على الأرض هناك.

ممارسات إسرائيل

وأوضح أن مصر نددت  دائما بما تمارسه إسرائيل، وأكدت أنها ستنسحب من التفاوض إذا استمر التعنت الإسرائيلي، والمفاوض المصري هو الأكثر دراية بالإسرائيليين والفلسطينيين، كما أنها الأكثر تعبيرا عن القضية الفلسطينية، ومصر هي التي دفعت الثمن كثيرا من الدماء وكل شيء من أجل هذه القضية، وبالتالي عندما تقوض التفاوض تعلم وتقدر وتستطيع أن تنجز في هذا الأمر.

استقرار المنطقة الاعلامي عمرو خليل التطرف الإسرائيلي التاريخ الحديث الثقافة والإعلام الدكتور محمود مسلم

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