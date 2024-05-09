القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة

أكد جمعة مفتاح، شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا، أنه “أنا معرفش ان عصام صاصا أنه أتسبب في حادث أخويا، ولكن اللي وصل والدتي المستشفى تبع عصام صاصا واللي اتواصل معايا كانوا تبعوا وانا مكنتش عارف وقالولي ان أخويا مات شهيد”.

وقال جمعة مفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه “أنا معرفتش ان عصام صاصا اللي عمل في اخويا كدة غير لما روحت المستشفى ومن الصحفيين”.

وتابع شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا، أنه واثق في ان القضاء المصري هيجيب حق أخويا من اي شخص، وغير صحيح أنه تفاوضنا عشان نسامح في دم أخويا .