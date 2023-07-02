الهدنة اوشكت تنهار .. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

تجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.

وسُمع دوي إطلاق النار شمال غرب ووسط أم درمان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وشهدت عدة مناطق في مدينة الخرطوم بحري المجاورة، والمدينة الرياضية، وحي الشجرة بالخرطوم، اشتباكات وقصفاً مدفعياً قوياً، حيث ارتفعت سحب الدخان قرب مستودعات الشجرة واليرموك ومقر قوات الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم.

اشتباكات في منطقة الشجرة



وكانت قوات "الدعم السريع" قد شنت، أمس السبت، هجمات مكثفة لاقتحام مقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، للسيطرة عليه، والذي يعد من أهم الأسلحة التي ما زالت بحوزة الجيش.