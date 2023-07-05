هبة مجدي برفقة زوجها في صورة رومانسية بأحدث ظهور

نشرت الفنانة الشابة هبه مجدي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، على صفحتها الشخصية علىموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وتألقت هبة مجدي مع زوجها في لحظة رومانسية،بإطلالة صيفية وجذابه وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها ، ونالظهورهم ردود أفعال واسعة .

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذيتبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غيرالمشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن،حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.



أبطال جدد في “المداح”

شارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرااللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل “طاقة القدر” ولأول مرة في سلسلة “المداح”، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسيالتى تظهر في صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر الفنان خالد زكى فى العمل.