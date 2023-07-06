أنباء عن سقوط ضحايا|محافظ الإسكندرية يوجه بالتعامل مع انهيار عقار بحي الجمرك

وجه محافظ الاسكندرية محمد الشريف فور ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث إنهيار عقار قديم بنطاق حي الجمرك، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان حادث إنهيار العقار الكائن في 5 شارع بن عفيف خلف 34 شارع إسماعيل صبري، والمكون من دور أرضي ودور أول علوي، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين، ويأتي ذلك وسط أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين .