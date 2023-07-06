رفع 870 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة بالشوارع والميادين بالدقهلية

انطلقت أعمال حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة وذلك بمشاركة 9 وحدات محلية بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور ايمن مختار، إنه تم رفع 570 طنا من القمامة و100 طن أتربة و20 طنا من المخلفات الصلبة ونواتج تقليم الاشجار بالشوارع والميادين نطاق المنطقة المركزية ونطاق الطرق الرئيسية السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصة.

وأوضح المحافظ، أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .

وأكد علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وباشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات ، المهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة و عماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من دكرنس ومنيه النصر ونبروه وشربين وبلقاس وبني عبيد والسنبلاوين وميت غمر واجا..

وعلي الطرق السريعة من سندوب حتي المنطقة الصناعية بجمصه استمرت اعمال النظافة ورفع الاتربة والقمامة علي هذه الطرق باشراف ومتابعة السادة رؤساء الوحدات المحلية الواقعة في نطاقها هذه الطرق.

وشملت الحملة تشغيل 9 مكنسيات علي الطرق السريعه بداية من كوبري سندوب حتي جمصة، وبالمنطقة المركزية فقد تم رفع الاتربة من شارع بورسعيد وغسيل رصيف كورنيش المشايه ودهان سور الكورنيش بدايه من حديقه عروس النيل و ترميم الرصيف أمام دوره المياه العموميه بشارع الترعه ورفع الاتربه من ارصفه شارع الجيش ورفع كفاءه النظافه العامه بشارع عبد السلام عارف والجيش و الدراسات وقناه السويس والترعه والمدير والجمهوريه والمشايه وسعد زغلول وتقليم أشجار شارع المشايه السفليه ورفع ناتج التقليم منها بالاضافه الي تكثيف النظافه العامه بحديقه شجره الدر رفع كفاءه نظافه كورنيش مدخل المنصوره و ري الحدائق بشارع الجيش.

الجدير بالذكر أيضاً أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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