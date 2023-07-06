الأوقاف تعلن أسماء مستحقي دخول اختبارات مسابقة القرآن تحت 18 سنة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول اختبارات مسابقة القرآن الكريم تحت 18 سنة.

مسابقة القرآن الكريم

ونشرت الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبارات التحريرية المركزية لمسابقة القرآن الكريم تحت 18 سنة بمسجد النور بالعباسية، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي، أو صورة شهادة ميلاد للناشئة وصورة الرقم القومي لولي الأمر ، وصورة شخصية لكل متسابق ، وذلك على النحو التالي اضغط هنا

مقابلة العاصمة الإدارية الجديدة

فيما شددت الأوقاف على الواردة أسماؤهم الحضور يوم الاثنين الموافق : 10/ 7/ 2023 لمقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 10 صباحًا بمكتب مدير عام المكتب الإعلامي، وهم:

1. الشيخ/ السيد علي السيد علي عمارة الجيزة

2. الشيخ/ أحمد عبد السعيد محمد محمود الجيزة

3. الشيخ/ أحمد علي سالم متولي الجيزة

4. الشيخ/ حسام الدين عبد الفتاح نصار الغربية

5. الشيخ/ محمد إبراهيم عبده رمضان السويس

6. الشيخ/ إبراهيم شوقي حامد حسانين السويس

7. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوي جنوب سيناء

8. الشيخ/ أحمد عبد العزيز محمد عبد الحليم أسيوط

9. الشيخ/ الحريري علي عباس محمد قنا

10. الشيخ/ عبد الرضا شحات عبد الجابر قنا

11. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام بورسعيد

12. الشيخ/ محمد حسني علي قبيصي سوهاج

13. الشيخ/ محمود عبد العال محمود عبد العاطي سوهاج

14. الأستاذ/ محمود علي حسن علي سوهاج

15. الشيخ/ محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية

16. الشيخ/ أحمد عبد التواب مشرف مشرف بني سويف