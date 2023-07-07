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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر|نسب حسابات مزورة للمواطنين يعرضك للحبس والغرامة وفقا للقانون

نسب بريدا اكترونيا
نسب بريدا اكترونيا للمواطنين

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات أصطناع بريدا إلكترونيا أو موقعا ونسبة زورا لشخص آخر وذلك وفقا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبة اصطناع بريدا إلكترونيا

ووفقًا لـ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.

 

وينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه حال استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ونص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

الجرائم الإلكترونية الجريمة الإلكترونية الحساب الخاص الإلكترونية مصيدة العقوبات

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