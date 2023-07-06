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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيرد عليك على الهواء.. شوبير يشارك جمهوره حلقته مع تريزيجيه الليلة

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير جمهوره حلقته القادمة مع النجم محمود تريزيجيه.

و كتب شوبير عبر حسابه بموقع تويتر : عندك سؤال لـ تريزيجيه ابعته فيديو على هاش تاج ⁧‫#تريزيجيه مع شوبير‬⁩ وهيرد عليك على الهواء انهاردة.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عن نجم حلقته الليلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة فيسبوك.

 

وكتب شوبير: النجم محمود تريزيجيه لقاء خاص الليلة في ملعب أون تايم الساعة 12 صباحاً بتوقيت مصر علي OnTime Sports انتظرونا.

 

وفجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة من العيار الثقيل بعد حديثه عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وقال مهيب عبد الهادي: "النادي الأهلي يضغط على تريزيجيه، من أجل الحصول الى خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة".

 

وأضاف: "الأهلي يسعى لضم تريزيجيه، لكي يشارك معه في كأس العالم للأندية، خاصة بعدما رحب نادي أستون فيلا، بإعارته لصعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، لابتعاده عن مستواه الفني، منذ عودته من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة، فضلا عن تعاقد النادي مع البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني".

وأوضح :"تريزيجيه، رغبته الأولى في حال رحيله عن أستون فيلا، انتقاله إلى أي نادٍ أوروبي، ولكن الأهلي يضغط عليه للعودة للفريق على سبيل الإعارة، خاصة أنه أحد أبناء القلعة الحمراء".

ويعد تريزيجيه واحدا من أهم نجوم منتخب مصر في ظل الإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها وتواجده بشكل مستمر في تشكيل منتخب مصر على مدار السنوات الماضية.

 

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