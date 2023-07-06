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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفيرة نائلة جبر: نعمل على تجديد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

نائلة جبر
نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الدولة المصرية تعمل على ملف الهجرة غير الشرعية بمنتهى الجدية والموضوعية.

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وأضافت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نعمل على أكثر من محور، منها المحور المؤسسي وهناك آلية تنسيقية تتبع رئيس الوزراء، واختصاصاتها منصوص عليها في القانون ومعنية بالتنسيق بين كافة الكيانات المعنية بهذا الموضوع في الدولة منها 30 وزارة وهيئة و3 مجالس لحقوق الإنسان".

 

وأشارت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، : "مصر دولة لها قيمها وحضارتها وتتعامل بشكل جيد مع الضيوف اللاجئين إليها من الدول الأفريقية والعربية"، موضحه أن الجميع يعمل من أجل تجديد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي شاركتا في وضعها جميع الهيئات والوزارات.


وأوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،: "لدينا أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يعرف الجريمة ويضع العقوبات الرادعة لمن يقترف هذه الجريمة أي المهربين".
 

الهجرة غير الشرعية الدولة المصرية الاتجار بالبشر الاستراتيجية الوطنية اللجنة الوطنية التنسيقية السفيرة نائلة جبر

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