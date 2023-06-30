عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء اليونان: الهجرة غير الشرعية أهم ملفات القمة الأوروبية

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني

نقل مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات من أثينا رسائل قوية من رئيس الوزراء اليوناني ردا على الاتهامات بشأن إغراق المهاجرين، حيث شدد رئيس الوزراء اليوناني عند وصله إلى أعمال القمة اليوم إلى الحاجة لسياسيات أوروبية موحدة تكون أكثر ابتكارا للتعامل مع تجار البشروللتعامل مع الدول التي تدفع المهاجرين وهؤلاء الضحايا أن يدفعون الثمن ويعرضون حياتهم للخطر ثمنا لهذه المخاطر، حيث أن مشكلة وملف الهجرة بدأ منذ ثمان سنوات تقريبا وهو ملف شائك جدا ولم يتوصل زعماء دول الإتحاد الاوروبي حتي هذه اللحظة إلى اتفاق ملزم لـ 27 دولة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، أنه من الصعب أن تتوصل 27 دولة إلى قانون واحد بشأن ملف الهجرة الغير شرعية، ولكن اليونان وقبرص وملطا وإيطاليا هما من الدول التي تمثل حدود الأتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه عند التحدث عن دول الإتحاد فإن جميع الدول الأوروبية لا بد ان تتحمل جميع الدول الأوروبية  بحماية ومراقبة الحدود الخارجية للإتحاد الاوروبي وهذا ما تطالب به اليونان منذ سنوات طويلة، ولكن لم يتوصلوا إلى الآن الي أتفاق، و لكن بولاندا والمجر ينظرون في هذا الاتفاق ولكن يبقي التساؤل هنا وهو لماذا تتحمل اليونان وحدها كل هذه الأعباء فهي بلد عبور تمثل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فقد انفقت أموالا طائلة على بناء أسوار وسياد على الحدود.


ووجه أيضا رئيس الوزراء اليوناني رسالة، وهي أن هناك أتهامات للقوات البحرية اليونانية بإغراق المهاجرين واللاجئين في البحر، وهذا عاري عن الصحة تماما، وذلك لأن القوات اليونانية أنقذت الألف  وعشرات الالف الألف من المهاجرين الهجرة غير الشرعية.


وأكمل بركات مراسل القاهرة الإخبارية، إنه بالرغم من  الأزمة الإقتصادية التي كانت تمر بها اليونان عام ٢٠١٥ فإنها كانت تعاني من مأزق أقتصادي عنيف  ورغم ذلك فإنها أستقبلت ملايين من المهاجرين واللاجئين، وكان لديها منظمات إنسانية كما أن الشعب اليوناني استقبل المهاجرين في منازلهم أيضا وهناك سيدات كبيرات في السن أستقبلوا الكثير من المهاجرين، مضيفا لن الحكومة اليونانية لم تقصر يوما ما في استقبال المهاجرين واللاجئين وحمايتهم ولكن الأزمة المالية هي العائق الوحيد، ولا يوحد دولة من الإتحاد الاوروبي تقف بجانب اليونان.

رئيس الوزراء اليوناني ملف الهجرة دول الاتحاد الأوروبي اليونان ملطا قبرص إيطاليا الاتحاد الأوروبي بولاندا المجر البحرية اليونانية الأزمة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

ترشيحاتنا

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

يواجهان عقوبة السجن.. الاتحاد الكرواتي يعلق على اتهام مودريتش ولوفرين بشهادة زور

أقر الوصاية على عرش فاروق.. محطات في حياة محمد توفيق رئيس وزراء مصر

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

انفوجراف.. إقليم الاسكندرية يتحكم في 60% من تجارة مصر

الزمالك اليوم.. عودة إمام عاشور.. أوسوريو يطلب صفقتين قبل البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في منتصف الليل.. تمساح يتسلل إلى منزل عائلة أمريكية| صور

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة.. رقم خرافي

رموز القوة الناعمة يتقدمون صفوف ثورة 30 يونيو.. صور

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

فيديو

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ