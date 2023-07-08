محلل سياسي: فيتنام منطقة جذب لكل القوى المتصارعة في آسيا

قال إبراهيم إدريس المحلل السياسي، إن فيتنام تعتبر منطقة جذب لكل القوى المتصارعة في منطقة آسيا الصغرى والكبرى، وتنبه الفيتناميون لهذه المسألة كدولة وكنظام اقتصادي، وباتوا منفتحين على هذا الصراع من الزاوية الاقتصادية.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة منذ عهد كلينتون اهتمت بفيتنام، بما يكشف أن أمريكا تنبهت لدور فيتنام في الصراع مع الصين.

وأوضح أن الصين بدورها أدركت هذه التحديات، وعممت سلسلة من الاتفاقات والسياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الفيتنامي.

فكرة الحروب أو الدمار لم تعد تجدي مع الدول

والآن تستثمر فيتنام بكثافة في قطاعات متعددة، مثل القطاع الزراعي وهو قطاع أساسي في فيتنام، والقطاع التعليمي قطاع جاذب، لا سيما أن السلم التعليمي في فيتنام خصوصا في المراحل الثانوية عليه مؤشرات عالمية لتطوره، ونبوغهم في علم الرياضيات كقوة داعمة للديجتال تايم.

وذكر أن فكرة الحروب أو الدمار لم تعد تجدي مع الدول، لا سيما في ظل الكثافة السكانية العالية في هذه الدول، فالكل متبني سياسة منح السلام والتعاون لأنها ستكون الغالبة، مهما لوحوا بقدراتهم العسكرية.



