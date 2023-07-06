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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يسرق البيانات من الأجهزة.. تحذير عاجل من أمريكا وكندا بشأن برنامج ضار

أمريكا وكندا
أمريكا وكندا

أصدرت السلطات الأمريكية والكندية تحذيرا مشتركا، اليوم الخميس، من زيادة واسعة النطاق في استخدام نوع من البرامج الضارة يسمى “TrueBot” لاستهداف المنظمات في البلدين.

وقال المركز الكندي للأمن السيبراني في بيان مشترك صادر عن السلطات في البلدين، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: “تستخدم الجهات الفاعلة في التهديد السيبراني متغيرات جديدة من البرامج الضارة “TrueBot” لاستخراج كميات كبيرة من المعلومات الحساسة لتحقيق مكاسب مالية”.

يسرق البيانات من الأجهزة

ووفقا للسلطات الأمريكية والكندية، فإن “TrueBot” عبارة عن شبكة روبوتات تم استخدامها من قبل مجموعات مثل قراصنة الفدية لسرقة البيانات من الأجهزة المصابة. 

وتم تطوير البرنامج الضار منذ عام 2017 من قبل مجموعة قرصنة ناطقة بالروسية تعرف باسم “Silence” والتي شاركت في هجمات رفيعة المستوى على المؤسسات المالية.

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تنتشر البرامج الضارة تقليديا من خلال مرفقات البريد الإلكتروني الخبيثة للتصيد الاحتيالي، لكن السلطات الأمريكية والكندية، قالت إن الجهات الفاعلة في التهديد قد غيرت تكتيكاتها وتستخدم متغيرات جديدة تعتمد على استغلال ثغرة تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد.

السلطات الأمريكية الكندية أمريكا كندا مكتب التحقيقات الفيدرالي

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