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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا ترتدوا مقتنيات ثمينة.. تحذير عاجل من سفير السعودية لمواطنيه في إسبانيا

عزام عبد الكريم
عزام عبد الكريم القين السفير السعودي في إسبانيا

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام سعودية بتصريحات سفير المملكة العربية السعودية لدي إسبانيا.

وطلب عزام عبد الكريم القين السفير السعودي في إسبانيا من المواطنين قائلا :"نوصي الزوار السعوديين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم ارتداء مقتنيات ثمينة ملفتة للانتباه، نعمة الأمان في السعودية لا تقدّر بثمن".

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وفي سياق اخر حث المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، حمود الحربي، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية محاولة لتهريب أو ترويج المخدرات.

وقال  الحربي لفضائية “الإخبارية”: “نحن نحث كافة أفراد المجتمع، سواء مواطنين، أو مقيمين، بالإبلاغ عن أي محاولة تهريب داخل المملكة للممنوعات، بما فيها المخدرات”.

وحدد رقم تواصل التبليغ الأمني وهو 1610، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)،حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.

السعودية اسبانيا السفير السعودي في إسبانيا

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