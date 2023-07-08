حسام هزاع يشيد بتعامل الدولة المصرية مع قطاع السياحة.. تفاصيل

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التقارير الدولية التي تشيد بالأماكن السياحية في مصر لها مردود إيجابي واضح، متابعا: تلك التقارير تنقل الصورة الإيجابية لمصر في كل العالم.

وأضاف "حسام هزاع" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك مميزات وحضارة عالمية تساهم كثيرا في جذب السياح، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية المميزة في مصر.



وأكمل: مصر تنظم العديد من الاحداث العالمية، التي تساهم في جذب السياحة بشكل أكبر، مثل عروض الأزياء داخل الأماكن السياحية، والاكتشافات الاثرية المتنوعة.