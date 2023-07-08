خبير أثري : الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتماما واضحا

قال مجدي شاكر الخبير الأثري، إن مصر بمثابة سحر لكل السائحين، وكل من يأتي إليها يقع في حب تراثها وتاريخها الحضاري الفريد، متابعا: أتمنى أن ننشر ثقافة السياحة وأهمية الآثار لدى الاطفال منذ الصغر.



ودعا "مجدي شاكر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الجميع إلى زيارة الاماكن الأثرية، لكي نشعر بعظمة الحضارة التاريخية، ونساهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي لمصر.



وأكد أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتماما واضحا، متابعا: نجحنا في افتتاح ما يقارب من 26 متحف من أصل 40 متحف، وذلك خلال الـ 10 سنوات الماضيين فقط.

وأكمل: هناك متحف سيتم افتتاحه خلال أيام خاص بالحضارة اليونانية والرومانية، والذي يعد من أوائل المتاحف في العالم لهذه الحضارة، ورابع المتاحف القومية في مصر.



