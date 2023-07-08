رئاسة ديوان المحلة تعلن عن مسابقة الحانوتية لدفن الموتى بالمقابر الحكومية

أصدرت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم في إعلان رسمي لتعيين الحانوتية، وتضمن الإعلان عن فتح باب التقدم لمزاولة مهنة دفانين رسميين لكافة المقابر المقامة بنطاق المركز.

وكشف البيان الصادر عن ديوان المدينة العمالية أن لهذه الوظيفة أوراق مطلوبة يجب توافرها مرفق معها طلب مقدم لرئيس المدينة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.



جدير بالذكر أن اللواء عمرو فكري رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة يباشر أعمال المشروعات الجارية والتي تستهدف رصف مداخل ومخارج المدينة العمالية فضلا عن وضع آليات لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات الخدمية التي ستنفذ ضمن مبادرة حياة كريمة علي مستوي قري الوحدات المحلية بنطاق دائرة مركز المحلة.