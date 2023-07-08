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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. إنتر ميلان يمدد عقد مدافعه دي فري حتى 2025

دي فري
دي فري

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تمديد عقد مدافعه الهولندي ستيفان دي فري حتى 2025.
وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: "يمكن أن يعلن نادي إنتر ميلان أنه توصل إلى اتفاق مع ستيفان دي فري لإطالة إقامته في النادي، إذ مدد المدافع البالغ من العمر 31 عامًا عقده حتى عام 2025".

وأضاف:" الصلابة والخبرة والذكاء التكتيكي والعين على الهدف، لقد مثل ستيفان دي فري كل هذه السمات في المواسم الخمسة الماضية للإنتر وسيواصل القيام بذلك".
وتابع:" بعد ظهوره لأول مرة، كان الرقم 6 للاعب النيرازوري هو المعيار المطلق في فريق سيموني إنزاجي، فمنذ انضمامه إلى الإنتر في صيف 2018، خاض 204 مباريات، وتصدرها برصيد تسعة أهداف".

إنتر ميلان دي فري ستيفان دي فري نادي إنتر ميلان إنزاجي

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