بعد أسبوع من الشغب .. شرطة باريس تحظر مظاهرة للاحتجاج على "عنف السلطة"

حظرت شرطة باريس ، السبت ، مظاهرة احتجاجا على عنف السلطة، بعد أسبوع من أعمال شغب هزت فرنسا بسبب مقتل مراهق في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية.

وقالت شرطة باريس في قرار نُشر على موقعها على الإنترنت إنها حظرت التظاهرة المزمع عقدها في ساحة الجمهورية بسبب مخاطر على النظام العام ، مشيرة إلى 'سياق التوترات'.

ونفت السلطات والسياسيون الفرنسيون ، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون ، العنصرية المؤسسية داخل وكالات إنفاذ القانون في البلاد.

خضعت الشرطة للتحقيق بعد إطلاق النار المميت في 27 يونيو من قبل ضابط شرطة تجاه شاب بالغ من العمر 17 عامًا يقود سيارة رياضية بدون ترخيص.

ودعت أسرة أداما تراوري ، وهو فرنسي أسود توفي في حجز الشرطة في ظروف مشابهة لمقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة ، إلى الاحتجاج اليوم السبت.

تم التخطيط للمظاهرة ضد عنف الشرطة المزعوم والتمييز العنصري في البداية كمسيرة في بومونت سور وايز ، وهي ضاحية أخرى من ضواحي باريس ، حيث توفي تراوري في عام 2016.

لكن السلطات المحلية حظرت هذا بالفعل ، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر على النظام العام والأمن.

وأيدت محكمة الحظر يوم الجمعة ، ما دفع إلى الدعوة لعقد اجتماع في وسط باريس بدلا من ذلك. وقال زعماء يساريون ، بمن فيهم رئيسة المجموعة البرلمانية LFI ماتيلد بانوت ، إنهم سينضمون إلى التجمع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المنظمون سيطعنون في الحظر الجديد الذي فرضته سلطات باريس.

ومن المقرر تنظيم مزيد من المظاهرات بشأن مقتل ناهيل في العديد من المدن الفرنسية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بما في ذلك في مرسيليا وستراسبورغ.

وقال محاميه إن الضابط صوب ساق السائق لكنه تعرض لصدمة عندما انطلقت السيارة ، مما تسبب في إطلاق النار باتجاه صدره ، ولم يكن ينوي قتل الشاب.

من جهة أخرى ، نفت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت مزاعم لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بشأن التمييز العنصري والاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون الفرنسيين.

وقالت هيئة الأمم المتحدة يوم الجمعة إن على فرنسا أن تجعل من أولوياتها معالجة 'الأسباب الهيكلية والنظامية للتمييز العنصري ، بما في ذلك في إنفاذ القانون.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن ' أي اتهام بالعنصرية الممنهجة أو التمييز من قبل أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له' ، مرددة تصريحات مماثلة أصدرتها في السابق.