الجيش السوداني: مقتل 20 متمردًا من الدعم السريع أم درمان

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من متمردي الدعم السريع.

ووثق مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، عددًا من قوات الجيش السوداني وهم يعلنون النصر بعد تنفيذ عملية نوعية في أم درمان.

وأسفرت هذه العميلة النوعية عن مقتل 20 متمردًا وتدمير عدد من الآليات القتالية.

وفي وقت سابق، استبعد مصدر دبلوماسي سوداني، إمكانية عقد لقاء بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في أي مكان.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد المسؤول أن دعوة كينيا - باعتبارها رئيسة لجنة الوساطة التابعة للايجاد- أنها لا قيمة لها بالنسبة للسودان الذي عبر عن اعتراضه على ترؤسها للوساطة.

كما شدد على أنه لا يوجد أي اتصال أو تواصل بين الجيش والدعم السريع، لافتا إلى أن وسيلة التواصل الوحيدة كانت غير مباشرة بينهما في منبر جدة.