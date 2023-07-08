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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشرى | التعليم تستكمل تصحيح الكيمياء للثانوية العامة .. والدرجات مطمئنة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

‏قال أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن يوم الأربعاء الماضي كان هناك اجتماع للدكتور رضا حجازي أعلن خلاله بعد الشكاوي العديدة التي حدثت بسبب امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة أن النتائج مبشرة وهناك طلاب حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء، واكثر من 5000 طالب  حصلوا على اعلى من 95% وهذه بالطبع درجات مبشرة ومطمئنة للطلبة.

 

امتحانات الثانوية العامة 


‏وتابع أيمن صقر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي "حسام الدين حسين"، عبر شاشة "المحور"، كان هناك شكوى من العديد من الطلاب بسبب صعوبة الامتحان، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة الامتحانات المؤهلة إلى الجامعات لذلك يجب على الطالب أن يكون على مستوى معين حتى يستطيع دخول الجامعات وامتحانات الثانوية العامة تؤهل إلى كليات مثل الهندسة والعلوم والطب وامتحان الكيمياء يجب أن يفرز الطلاب لذلك بعض الأسئلة كان بها درجة من الصعوبة لكن لم تخرج عن المعايير التي حددتها الوزارة.

الثانوية العامة أيمن صقر الكيمياء 90 دقيقة الامتحانات

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