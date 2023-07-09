أخبار التعليم| تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. شروط وقواعد القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.. مواصفات ودرجات امتحان الجيولوجيا وعلم النفس قبل أدائهما بلجان الثانوية العامة غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

«تعليم الكبار»: محو أمية أكثر من 900 ألف شخص خلال 2023 بنسبة 123.4%

أكد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الهيئة قامت بمحو أمية 903155 دارساً ناجحاً من مستهدف 731500 أي بنسبة 123.4% خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفاً عن العام الماضي، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة.

افتتاح الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية 2023 بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ جامعة عين شمس الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٨ الي ١٠ يوليو بقاعة المؤتمرات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية - طلبة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. شروط وقواعد القبول بالجامعات والمعاهد المصرية

بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

قبل أدائهما بلجان الثانوية العامة غدا.. مواصفات ودرجات امتحان الجيولوجيا وعلم النفس

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم ، لآداء امتحان الجيولوجيا 2023 غدا الأحد الموافق 9 يوليو 2023

ننشر أبرز إنجازات التعليم في العام الدراسي الحالي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، كشفت خلاله عن أبرز ما تم انجازه خلال 2022 / 2023

معسكر طلاب مصيف بلطيم يستعد لاستقبال الوفود بهذه الإجراءات | صور

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، زيارة تفقدية إلى معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم، لتفقد المبنى ومتابعة ما تم فيه من تجديدات وأعمال صيانة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت لاستقبال الوفود.

خبير يطالب بتحديث المناهج بالمعاهد الخاصة لتلبية احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطوير اللوائح الدراسية وتحسين برامج التدريس والمناهج العلمية وتقييم البرامج الدراسية والكوادر البشرية في المعاهد العليا الخاصة يعد جزءًا هامًا من تطوير وتحسين جودة التعليم العالي في مصر وتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتميزة.