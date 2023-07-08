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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يطالب بتحديث المناهج بالمعاهد الخاصة لتلبية احتياجات سوق العمل

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطوير اللوائح الدراسية وتحسين برامج التدريس والمناهج العلمية وتقييم البرامج الدراسية والكوادر البشرية في المعاهد العليا الخاصة يعد جزءًا هامًا من تطوير وتحسين جودة التعليم العالي في مصر وتحقيق تجربة تعليمية شاملة ومتميزة.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ينبغي أن يتم تحديث اللوائح الدراسية بالمعاهد الخاصة بانتظام لتلبية احتياجات السوق وتطورات المجالات الأكاديمية والمهنية، ويتطلب ذلك تشكيل لجان من الخبراء والأكاديميين للعمل على تحليل وتقييم البرامج الدراسية المقدمة ومراجعة المناهج الدراسية والأهداف التعليمية ووسائل التقييم.

وطالب الخبير التربوي، بضرورة أن تتم متابعة تقييمات البرامج الدراسية والكوادر البشرية في المعاهد الخاصة بشكل مستمر لضمان تحقيق المعايير المطلوبة وتحسين جودة التعليم المقدم، يجب أيضًا التحويل إلى نظام الساعات المعتمدة لتوفير مرونة أكبر للطلاب وتعزيز التعلم الذاتي وتطوير المهارات العملية، موضحًا أن بتوفير الإطار القانوني والتنظيمي المناسب، والاهتمام بتقديم التدريب والتطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس، يمكن تعزيز جودة التعليم في المعاهد العليا الخاصة وتحقيق أهداف التعليم العالي في مصر.

وتابع: وبالنظر إلى تنوع البرامج والتخصصات المقدمة في المعاهد العليا الخاصة، يمكن للطلاب اختيار مسار تعليمي يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية، سواء كانوا يرغبون في دراسة الهندسة، أو الطب، أو الأعمال التجارية، أو تكنولوجيا المعلومات، أو غيرها من المجالات، لنجد المعاهد العليا الخاصة عادة تخصصات تلبي احتياجاتهم.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن المعاهد الخاصة يجب أن تهتم بتقديم برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل، والتركيز على تطوير المهارات العملية والاستعداد للحياة المهنية، وتصميم البرامج التعليمية لتوفير المعرفة النظرية والتدريب العملي اللازم لتمكين الطلاب من الاندماج في سوق العمل وتحقيق نجاح مهني، بالتالي تنجح المعاهد العليا الخاصة بالفعل في تلبية احتياجات الطلاب وتوفير فرصة لهم لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لمستقبلهم المهني.

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