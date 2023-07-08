معسكر طلاب مصيف بلطيم يستعد لاستقبال الوفود بهذه الإجراءات | صور

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، زيارة تفقدية إلى معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم، لتفقد المبنى ومتابعة ما تم فيه من تجديدات وأعمال صيانة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت لاستقبال الوفود.
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور المهندس مصطفى بركة مدير إدارة الصيانة، والمهندس وليد حلاوة بالإدارة الهندسية.
أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال الصيانة للمعسكر الدائم بمصيف بلطيم تأتي استعداداً لاستقبال أفواج الطلاب بالمعسكر، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية.
وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة في بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري.
وأشار إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائما على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبناؤها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تعلم قيمة المبادرات، والتي تؤهلهم إلى التفكير الإيجابي تجاه جامعتهم ومجتمعهم المحيط بهم والخروج بأفكار لتطويرهما.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، أن معسكر الجامعة ببلطيم هو معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي، ومن خلال هذه المعسكرات الطلابية يتم تنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة التي تسعى إلى تنمية وتعزيز بعض المهارات والقيم لدى الطلاب مثل، قيمة المشاركة والتعاون والدمج والترابط والسلوك الجيد ومعنى القوانين والحقوق والواجبات وأهميتها وضرورة الالتزام بها.