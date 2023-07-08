عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمجابهة التعدي على الأراضي الزراعية |صور

سكرتير عام المحافظة
سكرتير عام المحافظة

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين على الأراضي الزراعية، كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، والقروية، بالعمل على ضبط أي تعديات والتعامل الفوري معها، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، ومجابهتها بجميع الطرق القانونية، والعمل على القضاء عليها في المهد، حفاظاً على الرقعة الزراعية من التناقص.
 

كفر الشيخ .. تكثيف الحملات لرفع كفاءة النظافة ومكافحة البعوض

إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ


وعقد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً مع جميع القيادات التنفيذية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بمقر الوحدة المحلية بكفر الشيخ، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،  مؤكداً أن التعديات على الأراضي الزراعية من أخطر المشكلات، ويجب العمل على القضاء عليها، حتى لا تضيع الأرض الزراعية، وما ينتج عنها من  أزمة في المحاصيل الزراعية التي نعتمد عليها جميعا.

وأضاف السكرتير العام للمحافظة، أنه يجب على كل مسئول اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة فيما يتعلق بالمعلومات الصحيحة لأصحاب التعديات على الأراضي الزراعية، وهو الحائز أو المنتفع الأساسي للأرض، وسرعة التنسيق مع جميع الجمعيات الزراعية فيما يتعلق بالحصول على أسماء جميع المنتفعين بحدودها للأحوزة الزراعية، وتحديد مكان التعدي بكل دقة.

وردًا عن ضعف وانقطاع المياه، أكد المهندس صلاح مكرم، رئيس قطاع مياه الشرب بكفر الشيخ، أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لوصول المياه لجميع القرى، بما في ذلك لحي شرق وغرب كفر الشيخ، مضيفاً بالتعاون الكامل مع شركة المياه لضبط جميع المغاسل العشوائية التي تستخدم مياه الشرب في أعمال غسيل السيارات بالمخالفات القانونية، والتي تعمل بدون عدادات للمياه.
 

ووجه المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الإجراءات، وعدم التأخير في عمل المحاضر للمنتفع الحقيقي، صاحب التعدي والمخالف للقانون، حتى يتم توقيع العقوبة القانونية للمخالف صاحب الحيازة الزراعية الحقيقي، وليس شخص آخر، وتحرير المحاضر اللازمة وقرارات الإزالة حتى يتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين والمتعدين، وتطبيق نص القانون عليهم بالعقوبة و الغرامة المبينة بالقانون، وعدم الوقوع في المسائلة القانونية لرئيس القرية، وشرح مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ بشرح كافة الإجراءات اللازمة التي تتخذ مع جميع التعديات على الأراضي الزراعية.

IMG-20230708-WA0130
IMG-20230708-WA0130
IMG-20230708-WA0129
IMG-20230708-WA0129
IMG-20230708-WA0128
IMG-20230708-WA0128
أراضي الزراعية الإجراءات القانونية التعدي على الاراضي الزراعية التعدى على الأراضى التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ السكرتير العام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعدي على الأراضى الزراعية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في المصيف.. إمام عاشور ينشر صورا له من إحدى المدن الساحلية

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

الموت يفجع نادية مصطفى

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ .. تكثيف الحملات لرفع كفاءة النظافة ومكافحة البعوض

محافظ كفر الشيخ يهنئ «أسماء أبو حليمة» سابع العالم في الكاراتيه بكرواتيا

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الامتحانات بمعهد فتيات مصطفى طلخان

مصرع شاب في حادث تصادم بكفر الشيخ

طالبة من مدينة نصر تنهي حياتها بمنزل خالها في كفر الشيخ

3 على مقعد النقيب .. ننشر أسماء مرشحي انتخابات الأطباء بكفر الشيخ

كفر الشيخ تشارك في ختام فعاليات اللقاء الرياضي ببورسعيد

ترشيحاتنا

تحذير عاجل | الأرصاد توجه رسالة بشأن حالة الشواطئ

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري.. «رئيسي» يؤكد إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين

واشنطن غير منضمة للاتفاق .. ما سبب تزويد أمريكا لأوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أزمة طاحنة تعصف بمستقبل البشر بدأت من الجزائر .. ماذا يحدث؟

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

بشرى سارة لمصابي الزهايمر .. دواء جديد يبطئ أعراض المرض

بعد واقعة التحرش بها.. 10صور لـ إيمان العاصى تثير الجدل

فيديو

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ