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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، إزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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جاء ذلك خلال حملة استهدفت تنفيذ فوري للتعديات المقامة على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، بضرورة التصدي للبناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدد تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والجمعيات الزراعية بتطبيق القانون وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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