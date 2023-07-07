كفر الشيخ تشارك في ختام فعاليات اللقاء الرياضي ببورسعيد

شاركت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام فعاليات اللقاء الرياضي المجمع لرياضات المرأة الذي استضافته المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، على مدار 3 أيام شارك بها 10 محافظات بإجمالي 250 مشاركة.

وأقيمت الفاعليات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتأتي مشاركة لاعبات كفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع القومي لرياضات المرأة المصرية الذي شاركت المحافظة في ختام فعالياته وحصلت على "المركز الخامس" في لعبة الكاراتيه كما شاركت بفرق كرة طائرة، كرة يد ، تنس طاولة والعروض الرياضية، تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.



جاءت مشاركة فرق محافظة كفر الشيخ فى ختام اللقاء المجمع بـ 17 لاعبة، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، وجهاد طايل المشرف على الفرق وكابتن هدير ناجى مدرب الفرق، اللقاء المجمع ضم أعضاء فرق محافظات "كفر الشيخ، السويس، المنوفية، الاسماعيلية، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد.