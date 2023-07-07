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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 3 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد النادي بقرية الملاحة في كفر الشيخ

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد بقرية الملاحة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى افتتاح مسجد النادي بقرية الملاحة التابع لإدارة سيدي سالم غرب، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية، مشيداً بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

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وشهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، افتتاح مسجد النادي بقرية الملاحة التابع لإدارة سيدي سالم غرب، على مساحة 235 متراً مربعاً بتكلفة 3 ملايين جنيه، بحضور محمد حسنين، نائب رئيس مدينة سيدي سالم، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، الدكتور محمد عيسى، مدير إدارة شرق سيدي سالم، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة غرب سيدي سالم، وعدد من التنفيذيين، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجماهير غفيرة من رواد المسجد الكرام.

وأدى الخطبة الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة وكانت تحت عنوان «عناية الإسلام بالنشء»، مؤكداً أن العناية بالنشء مسئولية الآباء والمعلمين والمجتمع كله حتى يخرج النشء مستقيما ناضجا وطنيا يبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب يدرك معنى الحياة، ويواجه التحديات بعزيمة قوية وروح وثابة نحو البناء والتعمير وعمارة الكون وحب الخير للناس جميعاً.

وتابع: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الصبي أمانة عند والديه... فإن عود الخير وعلمه، نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب.

وأضاف الشيخ عطا بسيوني، أن تعليم النشء تعليماً صحيحاً يسهم في بناء مجتمع سوي متماسك مترابط، ومن أعظم ذلك تعليم القرآن ومعانيه وأحكامه وآدابه حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويقول الحافظ السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشؤون على الفطرة، وتسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أي مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشييدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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