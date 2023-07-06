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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية بمركز شباب المنشلين بكفر الشيخ ضمن فعاليات «100 مليون صحة»

قافلة طبية
قافلة طبية

نظم حزب حماة الوطن بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، قافلة طبية بمركز شباب المنشلين بـ قلين، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وخدمات دعم صحة المرأة و التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.

وتضمنت القافلة خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والكشف عن مشكلات السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية لدى الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى،  برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالمساهمة فى تقديم خدماتها من خلال مراكز الشباب على مستوى المحافظة و استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية فى إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمه مجتمعية.

كما نظمت ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية، على هامش القافلة لتعريف الأهالى بماهية الإسعافات الأولية وأهميتها وطرق تقديم الرعاية للمصابين كما تم تدريب المشاركين على كيفية فحص العلامات الحيوية وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي للمصابين، كما تم تدريب المشاركين على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للإصابات المختلفة وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة باسم سعيد، منسق الأنشطة التطوعية، ومحمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين.

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