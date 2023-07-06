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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة كفر الشيخ الثاني محليا و151 عالميا في تصنيف التايمز العالمي

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا والتي تم تأسيسها خلال 50 عاماً أو أقل على المرتبة (151-200) عالمياً والمرتبة الثانية محليا، مشيراً إلى أن التصنيف يعتمد على 5 معايير تشمل 13 مؤشرا هي: الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات.

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وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف التايمز العالمي 2023م، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا، من خلال توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التصنيف يعد اعترافاً دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيراً إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

 

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 16 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام، ويستند تصنيف THE Times Higher Education للجامعات الناشئة إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي. وتم استخدام مؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية في التصنيف. 

 

وتعديل الأوزان لمنح السمعة الدولية وزنا أقل مقارنة بالعام الماضي، بهدف توفير تقييم أكثر شمولية وتوازن للجامعات. 

 

ويتم تقييم الجامعات بناء على مجموعة من المعايير المحددة، وتحليل البيانات والمؤشرات المقدمة من الجامعات لتحديد الموقف والتصنيف النهائي لكل جامعة.

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