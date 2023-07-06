كفر الشيخ.. فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق برياض الأطفال لـ5 أيام

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إعادة فتح الموقع الالكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية.

يأتي ذلك استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وتلبية لتطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات. https://kg.kfsedu.gov.eg



وسيتم فتح الموقع الالكتروني لمدة خمسة أيام لمدة 5 أيام ، بدء من يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو إلى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو الجاري، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال.