عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: حصدنا 3 مراكز أولى في الدبلومات الفنية .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حصلت على 3 مراكز أولى على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، حيث حصل الطالب محمد رزق سليمان على محمد، بالمدرسة التجارية للبنين بسيدي سالم، من قرية الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى لحصوله على مجموع  99.66%، ونرمين حسن سيد أحمد محمد أبو كحيل، بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية، من قرية شباس الملح بمركز دسوق وحصلت  على مجموع 97.27% ، مركز أول على مستوى الجمهورية في التعليم الزراعي، وأمنية متولي عبداللطيف عصفورة، بمدرسة فوة الزراعية المشتركة،  من قرية أبو دراز، الحاصلة على المركز الأول دبلوم زراعي، الحاصلة على 97%.

جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بـ «الأعلى للجامعات»

تحرير 44 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ



 وقدم محافظ كفر الشيخ خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، خلال اتصال هاتفي بالطلاب وأسرهم،  متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به فى الجد والاجتهاد، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ، تعودت على احتلال الصدارة منذ عدة سنوات، في مجال قطاع التعليم، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولي، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن التعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ، له مكانة خاصة، وهو شريك مع المحافظة في العديد من الانشطة، والأعمال سواء عرض منتجات التعليم الفني وطرحها للجمهور بأسعار مخفضة، كما حدث في شهر رمضان الماضي، وما يحدث بشكل يومي من خلال منافذ المدارس الفنية، إضافة لتصنيع البرجولات والمقاعد والألعاب في الحدائق العامة  مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بالتعليم الفنى باعتباره النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.

أوائل الدبلومات الفنية في كفر الشيخ
أوائل الدبلومات الفنية في كفر الشيخ
أوائل الدبلومات الفنية في كفر الشيخ
أوائل الدبلومات الفنية في كفر الشيخ
أوائل الدبلومات الفنية في كفر الشيخ
أوائل الدبلومات الفنية في كفر الشيخ
الأعلى للجامعات الأول على مستوى الجمهورية التعليم الثانوى التعليم الفني التعليم الزراعي الثانوي التجاري الثانوية الزراعية الدبلومات الفنية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات بمحافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التعليم

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بـ «الأعلى للجامعات»

رئيس منطقة كفر الشيخ: اتباع التعليمات الخاصة بضوابط امتحانات الثانوية الأزهرية

نالوا حُسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة 3 حجاج من كفر الشيخ بالسعودية| شاهد

كفر الشيخ تحصد 3 مراكز من أوائل الدبلومات الفنية

محافظ كفر الشيخ يكشف عدد الحالات المترددة على حملة 100 يوم صحة

محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية مجانية بمصيف بلطيم لمدة يومين

تحرير 44 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى في امتحان الاستاتيكا

ترشيحاتنا

«ضيوفنا في الأقصر».. موقف إنساني من شيخ الأزهر مع سيّاح على الطائرة|شاهد

الحكومة: زيادة دعم الخبز للإبقاء على سعره الحالي بداية من الشهر الجاري| تفاصيل

أشتية يطالب وزير الخارجية البريطاني بموقف قوي ضد الاحتلال والاستيطان

خبير في الشأن الأمريكي: أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو قبل انتهاء الحرب

حادث نووي خطير.. أوكرانيا تحذر دول العالم من تصعيد عسكري روسي

تايوان تتحدى الصين: لا تستطيعون شن حرب علينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

4 أعشاب رخيصة تمنع دخول الحشرات للمنزل نهائيا

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ