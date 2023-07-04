تحرير 44 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التموين حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار، والتصدى لأى ممارسات احتكارية.





وتمكنت الحملات على المخابز من تحرير 24 مخالفة تنوعت بين نقص وزن ،وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجارى، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،كما تمكنت حملات بالتعاون مع مديرية التموين من تحرير 20 محضرا متنوعا، لأصحاب المحال.

وأكد محافظ كفر الشيخ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.