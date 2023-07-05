جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بـ «الأعلى للجامعات»

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم، رئيس جامعة كفر الشيخ، لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، برئاسة الدكتورة إيمان ثروت الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو اللجنة، والدكتور محمد هاشم أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات جامعة كفر الشيخ، وعمداء كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية وأساتذة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من مختلف الجامعات ومن الجامعات الخاصة.

وفي كلمته الافتتاحية بجلسة لجنة قطاع الحاسب والمعلوماتية والتى عقدت بقاعة مجلس الجامعة، رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، بأعضاء اللجنة فى رحاب جامعة كفر الشيخ، مؤكداً على أهمية قطاع الحاسب والمعلوماتية، خاصةً في ظل التطور الهائل في مجال تقنيات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية التي أصبحت لغة العصر.

وأكد رئيس الجامعة، على أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي أصبحت من الكليات الهامة، مشيراً إلى أن توجه الدولة مرتبط بالاهتمام بالذكاء الاصطناعى وما يشهده من تطور، ونحن فى إحتياج شديد لكوادر مؤهلة من تلك الكليات، لتواكب التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجامعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولى اهتماماً شديداً بهذا القطاع وكلياته، وقد تم تجهيز كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بأحدث الأجهزة، والمعامل، لتخريج كوادر مدربة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ؛ لدعم رؤية مصر 2030م، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة.

كما قامت اللجنة بتفقد كلية الحاسبات والمعلومات وما تضمه من معامل طلابية ، ومدرجات ، وقاعات تدريسية ، ومعامل متخصصة للانترنت ، كما تم مناقشة اللوائح الدراسية بالكلية وبرامجها الجديدة وبروتوكولات التعاون فى المجالات التدريبية ، ونماذج الطلاب المتميزين وعرض لبعض الابتكارات الطلابية التى تميز كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيح عن غيرها، وتم مناقشة المشاريع البحثية الخاصة بطلاب الكلية.

وأشادت لجنة قطاع الحاسب والمعلوماتية بالمستوي العلمي والاكاديمي للكلية وما تمتلكه من كوادر تخدم العملية التعليمية ووجود طلاب داخل الكلية متميزه قادره على مواكبة التطور التكنولوجي وما يشهده العالم من تطور هائل فى مجال الذكاء الاصطناعي.

IMG-20230705-WA0107

IMG-20230705-WA0109

IMG-20230705-WA0113

IMG-20230705-WA0115

IMG-20230705-WA0114

IMG-20230705-WA0112

IMG-20230705-WA0111

IMG-20230705-WA0110

IMG-20230705-WA0108

IMG-20230705-WA0106

IMG-20230705-WA0105

IMG-20230705-WA0104