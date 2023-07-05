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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس منطقة كفر الشيخ: اتباع التعليمات الخاصة بضوابط امتحانات الثانوية الأزهرية

رئيس منطقة كفر الشيخ
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، من داخل مجمع لجان البنين لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

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وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة دسوق الثانوى بنين والتي تضم معها لجنة معهد النوايجة الثانوي، وتقام لجانها بمعهد دسوق الثانوي بنين، وتفقد سير العمل بلجنة المندورة والتي تضم معها لجنة شباس الملح الثانوي، وتقام بمعهد دسوق الإعدادي بنين، مُختتماً جولته بتفقد سير العمل بلجنة أبو مندور الثانوي والتي تضم معها لجان معهدي شباس الشهداء، وباز الثانوي، وتعقد لجانها بمعهد دسوق الإعدادي بنين.

 

وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الإطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة.

وشدد الدكتور "شهاوي" خلال جولته علي توفير البيئة والجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سبل الراحة والتركيز، الذي يعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على مناقشة الطلاب حول محتوي الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها.

كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، كما شدد على أهمية الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة أشار رئيس المنطقة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.

يذكر أن طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية أدوا الامتحان اليوم في مادة البلاغة.

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