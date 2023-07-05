وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس.. صور

ناقش محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بمدارس محافظة كفر الشيخ، وذلك بالقاعة الصينية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور مصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، ووفاء أبو العطا، موجه عام اللغة الانجليزية، و أحمد الحيطاوي، مدير التعليم المجتمعي، ومحمد عبد البديع، مدير إدارة مكافحة التسرب التعليمي، والموجهين الأوائل بالإدارات.





وأكد وكيل الوزارة على تفعيل مادة اللغة الإنجليزية بمدارس التعليم المجتمعي بجميع الإدارات، وتم عرض ومناقشة، وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التعليم المجتمعي، وتحديد موعد لإقامة المعرض السنوي الخاص بالتعليم المجتمعي.





كما أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال، لوظيفة موجه أول لغة عربية بإدارة دسوق التعليمية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والسيد عيد، موجه عام اللغة العربية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.

IMG-20230705-WA0182