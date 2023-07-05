كفر الشيخ.. توافد معسكرات الجامعات على مصيف بلطيم وممارسة الألعاب الشاطئية

يشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توافد أفواج المعسكر الترفيهي الصيفي التثقيفي من طلاب جامعة طنطا، ضمن خطة الأنشطة الطلابية الصيفية.

كما يشهد المصيف ممارسة الأكاديميات المختلفة للانشطة الرياضية علي شواطئ مدينة مصيف بلطيم، إضافة لحملات نظافة على الشواطئ، وتوافد الشباب والفتيات لممارسة كافة أنواع الرياضة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.



وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن مدينة مصيف بلطيم بها العديد من المعسكرات التابعة للجامعات والهيئات المختلفة التي يتم التنسيق معها لعمل مبادرات طلابية لزيادة الوعي البيئي، وندوات للتوعية بأضرار المخدرات بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما توافد على مصيف بلطيم في الأكاديميات المختلفة للأنشطة الرياضية على شواطئ مدينة مصيف بلطيم، لممارسة الأنشطة المتعددة والتدريبات.

وأضاف عطية، أن المصيف يضم العديد من ملاعب كرة القدم وملاعب كرة الطائرة على شواطئ المدينة، إضافة لملعب كرة قدم قانوني نجيل طبيعي على شاطئ البحر مباشرةً ، وملعبين خماسي، وملعبين شاطئيين، مؤكداً على استمرار حملات النظافة بشواطئ المصيف، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين.

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