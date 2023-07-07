ضبط متهم بحوزة 2 كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز الرياض بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط عامل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش ومسحوق الهيروين المخدر وسلاح ناري غير مرخص.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط ك.ش 33 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة الرياض، سبق اتهامه في 5 قضايا.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم بحوزته سلاح ناري غير مرخص «فرد خرطوش عيار 12مم»، وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و600 جرام، و400 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.