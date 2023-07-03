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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2230 طن مخلفات خلال حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ

رفع المخلفات والقمامة
رفع المخلفات والقمامة

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظا على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وشنت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة ال14، شملت رفع الإشغالات، وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالي لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2230 طنا من المخلفات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2230 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ب 14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولاً بأول.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه رؤوساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030م.

إشغال الترع والمصارف الشوارع والميادين الطرق والشوارع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القمامة

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