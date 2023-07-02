غدا.. انقطاع مياه الشرب بالحامول في كفر الشيخ لإحلال وتجديد الخط الرئيسي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، انقطاع مياه الشرب غداً، الإثنين، عن مدينة الحامول وتوابعها من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً، لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بالمدينة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت شركة مياه الشرب بكفر الشيخ بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.