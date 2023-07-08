رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان الامتحانات بمعهد فتيات مصطفى طلخان

واصل فضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، السبت، جولاته اليومية لتفقد سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في مطلع أسبوعها الأخير، من داخل مجمع لجان الفتيات لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة فتيات مصطفى طلخان الثانوي بمسير، والتي تضم معها لجان معاهد فتيات: كفر الطايفة- المرابعين- الخادمية- فتيات متبول الثانوي، وتعقد هذه اللجان بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي، وتضم عدد 205 طالبات، موزعين على 14 لجنة، منهم 8 لجان للأدبي، و 6 لجان للقسم العلمي.

وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجدة من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.