3 على مقعد النقيب .. ننشر أسماء مرشحي انتخابات الأطباء بكفر الشيخ

أعلنت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، الأسماء المبدئية لمرشحي النقابة على مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ وأعضاء مجلس النقابة «فوق السن»، و«تحت السن».

مرشحو مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ

المرشحون هم: أحمد عبد الفتاح أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد محمد أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد محمود غازي، مدير مركز أورام طنطا سابقاً.

المرشحون لعضوية مجلس النقابة فوق السن «15 سنة»

المرشحون هم: إسماعيل الشرنوبي السيد، أيمن محمد مخيمر، هيثم إبراهيم رشوان إسماعيل، أماني الدسوقي مصطفى باشا، إبراهيم عبد المنعم علي عبد الله، أحمد مصباح بيومي، محمود صبري محمد حسن، تامر حسن علي إسماعيل أبو عيشة.

المرشحون لعضوية مجلس النقابة تحت السن «تحت 15 سنة»

المرشحون هم: أحمد إبراهيم محمد حمودة، سعد محمد سعد أحمد المزين، محمد السيد فكري عبد النبي موسى شنب، رامي أحمد شهاب الدين، محمد كمال عبد المجيد عسكر، محمد عباس حمدون يحيى، أحمد سامي محمد محمد المصلي، محمود عبد الله زيدان إبراهيم.

أما المرشح الوحيد لعضوية مجلس النقابة لوسط الدلتا تحت السن من أبناء محافظة كفر الشيخ هو الدكتور بسيوني عبد الله عبد التواب عبد الباقي، مدير مستشفى البرلس المركزي.

الكشوف المبدئية لمرشحي نقابة أطباء كفر الشيخ