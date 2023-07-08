كفر الشيخ .. تكثيف الحملات لرفع كفاءة النظافة ومكافحة البعوض

نفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من خلال رؤساء الوحدات القروية وفرق النظافة والتجميل وفرق مكافحة البعوض حملة نظافة واسعة في كافة مناطق وأحياء مركز ومدينة بيلا، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن حملة النظافة شملت جميع الشوارع والمناطق بنطاق مركز ومدينة بيلا، مشيراً إلي أنه جري بالدفع بفرق عمال النظافة مدعومين بمعدات الحملة الميكانيكية والوحدات المحلية، لتفريغ صناديق القمامة، ورفع كافة أنواع المخلفات والقمامة من الشوارع ورفع نواتج التجريد، بينما قامت سيارات نافوري المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة علي مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والحيوية، موضحاً أنه شدد على أهمية نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك تفاديًا لانتشار البعوض والحشرات.

أكد رئيس مدينة بيلا، استمرار فرق مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض حملات على جميع أحياء ومناطق المدينة بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية من خلال خطة وبرنامج معد مسبقا تشرف على تنفيذه الإدارة الصحية ببيلا، لافتاً إلي أنه جري شن حملة اليوم في جميع شوارع المدينة، لمكافحة البعوض البالغ واليرقات، وذلك باستخدام آلات الرش ، إلى جانب استخدام المبيدات الخاصة للحد من انتشار البعوض ومكافحة البؤر في أماكن تكاثرها بشكل مستمر.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى تنفيذ أعمال قص وتهذيب ري الأشجار التي تم زراعتها بالشوارع والطرق الرئيسية والمنتزهات، وذلك في إطار استمرار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة «100 مليون شجرة» للمساهمة في الحد من التغير المناخي وتحسين المظهر العام وتعزيز البيئة المحيطة بمركز ومدينة بيلا.