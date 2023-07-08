محافظ كفر الشيخ يهنئ «أسماء أبو حليمة» سابع العالم في الكاراتيه بكرواتيا

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أسماء أبو حليمة لاعبة منتخب مصر الوطني للكاراتيه للشباب والناشئين والأشبال المشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا، لتحقيقها المركز السابع على العالم وهي لاعبة نادى ناصر التابع لإدارة شباب فوة بكفر الشيخ، وحقق المنتخب الوطني خلال البطولة 3 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعبة أسماء أبو حليمة انضمت لمنتخب مصر منذ عامين برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، خاضت مواجهات الدوري "الدور الأول" تفوقت فيه على منافسيها من دول "ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سلوفانيا" كما تغلبت "بالدور الثاني" على لاعبات "إسبانيا، إيطاليا، أوكرانيا، فرنسا" وصعدت إلى "الدور الثالث" الذي ضم أبطال دول "كرواتيا والبرتغال وفرنسا" وانتهى بحصولها على المركز السابع على العالم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعبة ينتظرها في منتصف يوليو الجاري تصفيات المنتخب، التي تُعقد على ملاعب إستاد القاهرة، الذي يختار من بين المرشحين ممثلي مصر في البطولة الأفريقية للناشئين بالمغرب الشقيق في منتصف أغسطس المقبل وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ودعم المسؤولين بنادى ناصر بفوة، ترأس البعثة المصرية الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، الذي أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في أولى المشاركات الدولية لهم.