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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق محدود بمنتجع سياحي بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شب حريق محدود اليوم فى  منتجع سياحى بمركز الفيوم ، بسبب ماس كهربائى  ، أدى الى  أشتعال النيران بالمنتجع السياحى. 

 

تلقى اللواء  ثروت المحلاوى  مدير امن الفيوم اخطارا من الحماية المدنية  ، بوجود حريق محدود  فى احدى المنتجعات السياحية  بقرية سيلا بمركز الفيوم .

 

أنتقلت سيارات الحماية المدنية  الى مكان الحريق  ، وتمت السيطرة على النيران قبل أمتدادها لباقى  حجرات المنتجع السياحى.

تبين من التحقيقات ان الحريق شب بسبب ماس كهربائى داخل حجرات المنتجع السياحى وتم السيطرة عليها فى الحال.

واصيب أحد العاملين بالمنتجع السياحى بحالة اختناق اثناء الحريق  ، وقيامة بأطفاء النيران  ، وتم اسعافه فى الحالة .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطفي مامؤر مركز شرطة  الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة؛ تفيد بحدوث حريق هائل بمنتجع سياحي بقرية سيلا بدائرة المحافظة، وإصابة شخص يدعى سامح هاشم جمعة، 38 سنة.

تم تحرير محضر بالحاريق وأحيل الى نيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق. 

 

 

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