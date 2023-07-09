مدرب الزمالك: زيزو سليم وجاهز لمواجهة الأهلي الخميس

يرى مدحت عبد الهادي، المدرب العام للزمالك، أن الفوز على فيوتشر أمس مهم للغاية لتحسين المركز الذي يختم به الفريق موسمه.

وقال في تصريحات له : "نعمل منذ تولي المهمة قبل 3 أشهر على تطبيق أفكار المدير الفني أوسوريو وقررنا إراحة عدد كبير من اللاعبين ورغم ذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل".

وأضاف : "في الشوط الثاني استحوذنا بشكل كبير وأهدرنا عدة فرص، والأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث".

وكشف : "شارك العديد من العناصر بعد غياب لفترة والفوز يمنحنا حافزا كبيرا، عدم مشاركة بعض اللاعبين يعود لقرار المدير الفني، خصوصا أننا سنواجه الأهلي بعد عدة أيام".

وتابع : "سياسة التدوير التي يتبعها أوسوريو رائعة وهناك قناعة كبيرة من اللاعبين بقرارات الجهاز الفني".

وأوضح :"زيزو يلعب بإيجابية وينفذ التعليمات بشكل جيد وهو متألق بشكل واضح وأعتقد أنه أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليا، وتم تبديله وفقا لرؤية فنية، لكنه سليم".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز .