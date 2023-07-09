عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك: زيزو سليم وجاهز لمواجهة الأهلي الخميس

زيزو
زيزو

يرى مدحت عبد الهادي، المدرب العام للزمالك، أن الفوز على فيوتشر أمس مهم للغاية لتحسين المركز الذي يختم به الفريق موسمه.

وقال في تصريحات له : "نعمل منذ تولي المهمة قبل 3 أشهر على تطبيق أفكار المدير الفني أوسوريو وقررنا إراحة عدد كبير من اللاعبين ورغم ذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل".

وأضاف : "في الشوط الثاني استحوذنا بشكل كبير وأهدرنا عدة فرص، والأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث".

وكشف : "شارك العديد من العناصر بعد غياب لفترة والفوز يمنحنا حافزا كبيرا، عدم مشاركة بعض اللاعبين يعود لقرار المدير الفني، خصوصا أننا سنواجه الأهلي بعد عدة أيام".

وتابع : "سياسة التدوير التي يتبعها أوسوريو رائعة وهناك قناعة كبيرة من اللاعبين بقرارات الجهاز الفني".

وأوضح :"زيزو يلعب بإيجابية وينفذ التعليمات بشكل جيد وهو متألق بشكل واضح وأعتقد أنه أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليا، وتم تبديله وفقا لرؤية فنية، لكنه سليم".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم .. شاب مصري يستدرج ثرية خليجيه ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ