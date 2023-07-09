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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاجات خطيرة.. لماذا يكره الفرنسيون أغنى رجل في العالم

فرنسا
فرنسا

قام المشاغبون في فرنسا بنهب سلع وممتلكات بما قيمتها نحو 70 مليون يورو  من المتاجر ، وهو ما يهدد موسم الصيف والسياحة في البلاد، إن لم يكن قد تدمر بالفعل.

ومن المؤكد أن الاحتجاجات في فرنسا وبلجيكا المجاورة لها، قد أفسد الصيف على الذين يتدفقون إلى فرنسا وأوروبا، وفق ما ذكرت  مجلة وييك.

علاوة على ذلك، فإن الاحتجاجات تجري في جميع المناطق الفاخرة، وليس في الضواحي البعيدة، ما يجعل معظم السياح يبتعدون عن المغامرة، مفضلين وجهات أخرى غير فرنسا.

وقالت مجلة وييك، إنه من المثير للسخرية أن دولة تُعرف بأرض الرفاهية تكره بالفعل ثرائها.

وفي كل مرة تحدث فيها أعمال شغب في فرنسا ، يتم تذكير المرء بالثورة الفرنسية عندما اقتحمت مجموعة مسلحة الباستيل وأدت في النهاية إلى إنهاء حياة الملوك.

ربما يُنسب الفضل إلى آخر ملكة في فرنسا ، ماري أنطوانيت ، في قولها خطأً  "إذا لم يكن لديهم خبز ، دعهم يأكلون الكعك".

قُتل نائل، صبي الطلبيات البالغ من العمر 17 عامًا من أصل جزائري ، على يد ضابط شرطة لمحاولته الفرار من رجال الشرطة.

وتسببت الوفاة في أعمال شغب ضد العنصرية يعتقد المتظاهرون أنها مدعومة من قبل الحكومة.

وقام مثيروا الشغب بنهب محال وسلع قيمتها الملايين من متاجر  لأفخم العلامات التجارية.

وفي هذه الأثناء، انتقد الكثيرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يُطلق عليه اسم "رئيس الأثرياء"،  الذي حضرا حفلاً موسيقيًا لإلتون جون في باريس مع زوجته بريجيت.

وذكروا أن الرئيس ، وهو مصرفي سابق جنى الملايين قبل أن يبلغ الأربعين من عمره ، ويفضل الأغنياء بينما يتجاهل الظروف الاقتصادية للطبقة العاملة.

ويوجد في فرنسا عدد متزايد من المليارديرات بينما يكافح الفقراء للحصول على قوتهم اليومي، وأغنى أثرياء في العالم، وفقًا لقائمة مجلة فوربس، هو  برنارد أرنو ، رئيس شركة LVMH الفاخر ة، ووريثة لوريال فرانسواز بيتينكور مايرز، وهما فرنسيان.

ورفعت حكومة ماكرون سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 (بدون تصويت البرلمان) للادخار في معاشات التقاعد ومزايا التقاعد الأخرى.

ويعتقد الفرنسيون أن الشركات الكبرى تعارض الإصلاحات الاشتراكية في البلاد، وربما يكونون على حق. 

ويكسب الأثرياء في الدقيقة أكثر مما يكسبه الكثير من فرنسا في حياته.

وبعد الوباء ، نمت أسهم إل في إم إتش بنسبة 26 في المائة بينما أصبح أرنو أغنى رجل في العالم، وهو  مكروه بشكل خاص بسبب أسلوب حياته، حيث  يعيش في قلعة عمرها 150 عامًا في بوردو ، ويمتلك يخوتًا وطائرة خاصة وجزيرة في جزر الباهاما.

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